Олександр Зінченко став батьком вдруге: перше фото

У родині спортсмена з’явилася друга дочка

Український футболіст Олександр Зінченко, який виступає за національну збірну та англійський клуб "Арсенал", вдруге став батьком.

Так 2 серпня його дружина, українська ведуча Влада Седан оприлюднила у своєму Instagram спільне фото з їхньою новонародженою дочкою у післяпологовій палаті.

"Ласкаво просимо у цей світ, наша принцеса", — підписала фото вона.

Як відомо з підпису, тепер Зінченко є батьком двох дівчаток.

Олександр Зінченко одружився з телеведучою Владою Седан у 2020 році. Вже 2021-го у пари з’явився первісток: дочка Єва, якій у серпні буде два роки. Спортсмен часто ділиться сімейними фотографіями в соціальних мережах, його дружина теж показує подробиці особистого життя зіркового подружжя в Instagram.

Про те, що Седан вагітна стало відомо наприкінці травня, коли футболіст заінтригував фанатів зворушливим роликом у своїх соцмережах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що співачка Світлана Тарабарова народила третю дитину. Знімок із малюком зворушив її шанувальників у соцмережах.