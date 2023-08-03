Александр Зинченко стал отцом второй раз: первое фото

В семье спортсмена появилась вторая дочь

Украинский футболист Александр Зинченко, который выступает за национальную сборную и английский клуб "Арсенал", во второй раз стал отцом.

Так 2 августа его жена, украинская ведущая Влада Седан обнародовала в своем Instagram совместное фото с их новорожденной дочерью в послеродовой палате.

"Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса", – подписала фото она.

Как понятно с подписи, теперь Зинченко является отцом двух девочек.

Александр Зинченко женился на телеведущей Владе Седан в 2020 году. Уже в 2021-м у пары появился первенец: дочь Ева, которой в августе будет два года. Спортсмен часто делится семейными фотографиями в социальных сетях, его жена тоже показывает подробности личной жизни звездных супругов в Instagram.

О том, что Седан беременна стало известно в конце мая, когда футболист заинтриговал фанатов трогательным роликом в своих соцсетях.

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