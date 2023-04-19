Тарабарова стала мамою втретє: співачка показала спільний знімок із новонародженою донькою (фото)

Молодша дочка Тарабарової народилася в непростий для України час, але її батьки вірять, що малеча житиме у мирі

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка оголосила про третю вагітність вже після російського повномасштабного вторгнення, народила 19 квітня 2023 року доньку. Новиною про те, що артистка стала мамою втретє, вона відразу поділилася з шанувальниками в соцмережах.

Тарабарова опублікувала знімок з пологового будинку на своїй сторінці в Instagram. Новоспечена багатодітна мати дивиться прямо в кадр, зверху лежить новонароджена дочка.

У публікації співачка зворушливо привітала нового члена їхньої родини. Тарабарова не стала повідомляти ім’я малечі, але написала, що вага доньки становить 3,830 кг, а зріст – 54 см.

"Донечка, як ми на тебе чекали. Ти прийшла в цей світ в найважчі часи нашої історії. Але ми дуже мріємо, аби ти зростала в мирі, а слово війна ти чула лише на уроках історії… Зростай здорова, щаслива, в любові. Твої безмежно втомлені, але настільки ж безмежно щасливі батьки", — написала Тарабарова.

У Тарабарової народилася дочка

Понад десять років тому Світлана Тарабарова познайомилася із майбутнім чоловіком, нині її концертним директором Олексієм Бондарем. У жовтні 2016 року пара зіграла весілля. Подружжя виховує сина Івана (4 роки) та доньку Марію (2 роки). У 2022 році стало відомо, що зірка чекає на третю дитину. Співачка не стала приховувати стать дитини, повідомивши фанам про майбутню молодшу доньку.

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