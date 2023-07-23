Мудрик забил первый гол за "Челси" и получил похвалу от своего "учителя" (видео)

Украинец хорошо знаком с Де Дзерби

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик забил свой первый гол в составе лондонской команды. В ночь на 23 июля он отметился в товарищеской игре с "Брайтоном", которая завершилась со счетом 5:3.

После матча игру украинца лично выделил наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби, который "подарил" Мудрику путевку во взрослый футбол, работая с донецким "Шахтером".

"Очень рад за Мудрика. У Михаила большой потенциал. Он – отличный игрок.

Я радуюсь, когда мой бывший подопечный играет хорошо или достигает чего-то невероятного в футболе в новой команде", – сказал итальянский тренер.

Отметим, что украинец забил гол при счете 1:1 с передачи новичка "Челси" Николя Джексона.

Именно итальянский специалист первым начал подпускать Михаила к стартовому составу, благодаря чему он стал незаменимым игроком "Шахтера".

Мудрик перебрался в "Челси" из "Шахтера" в январе этого года за 100 миллионов евро. Еще 20 миллионов украинский клуб получит в виде бонусов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что думает новый главный тренер "Челси" о Мудрике.