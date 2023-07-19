"Он должен понимать": новый тренер "Челси" назвал главную задачу для Мудрика

Наставник "Челси" обозначил свое отношение к молодым игрокам

Новый тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, как из украинца Михаила Мудрика может вырасти большой футболист.

В комментарии местному изданию Football London аргентинский тренер сказал, что для такого молодого игрока сейчас самое главное — завоевать доверие со стороны тренерского штаба.

"Я много разговаривал со всеми футболистами. Я вижу, что он очень хороший парень, всё ещё очень молодой и с невероятным потенциалом. Самое главное — это завоевать доверие. Молодые игроки должны понимать нас и наши требования. Они должны понимать, есть ли у них возможность быть в стартовом составе", — сказал наставник.

Как известно, Мудрик провел в "Челси" лишь вторую половину прошлого сезона. Зимой "синие" купили его у "Шахтера" за 100 миллионов евро плюс бонусы. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2031 года.

В прошлом сезона наш футболист появился на поле в 17 играх, но голов не забивал. На его счету две результативные передачи.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Мудрик и компания встревожены действиями руководства "Челси".