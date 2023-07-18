Мудрика и его партнеров по "Челси" тревожит поведение руководства клуба

В лондонском клубе есть недопонимание

Футболисты "Челси" встревожены тем, что этим летом команда практически не подписывает новых игроков.

Как пишет Football London, такой политики клуб придерживается после назначения на должность главного тренера аргентинца Маурисио Почеттино.

При новом наставнике клуб продал игроков на 214 миллионов фунтов, при этом на замену им никто не пришел.

С момента назначения Почеттино, с 1 июля, клуб покинули более десяти футболистов.

В частности, из команды летом ушли:

вратарь Эдуард Менди;

защитники Сесар Аспиликуэта, Калида Кулибали и Баба Рахман;

полузащитники Н'Голо Канте, Матео Ковачич, Мэйсон Маунт, Рубен Лофтус-Чик и Кай Хаверц;

вингеры Кристиан Пулишич и Датро Фофана.

В то же время "Челси" летом подписал Кристофера Нкунку, Николаса Джексона, Анджело Габриэля и Диего Морейру, но последних двух вскоре отдадут в аренду.

Отметим, что 17 июля лондонская команда отправилась в турне по США, где состоится ряд матчей. Вместе с "синими" поехал и украинец Михаил Мудрик.

Ранее "Телеграф" писал о том, что новый тренер "Челси" хотел провести беседу с Мудриком.