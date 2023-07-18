Мудрика та його партнерів по "Челсі" турбує поведінка керівництва клубу

У лондонському клубі є непорозуміння

Футболісти "Челсі" стривожені тим, що цього літа команда практично не підписує нових гравців.

Як пише Football London, таку політику клуб дотримується після призначення на посаду головного тренера аргентинця Маурісіо Почеттіно.

За нового наставника клуб продав гравців на 214 мільйонів фунтів, при цьому на заміну їм ніхто не прийшов.

З моменту призначення Почеттіно, з 1 липня, клуб залишили понад десять футболістів.

Зокрема, з команди влітку пішли:

воротар Едуард Менді;

захисники Сесар Аспілікета, Каліда Кулібалі та Баба Рахман;

півзахисники Н’Голо Канте, Матео Ковачіч, Мейсон Маунт, Рубен Лофтус-Чік та Кай Хаверц;

вінгери Крістіан Пулішич та Датро Фофана.

У той же час "Челсі" влітку підписав Крістофера Нкунку, Ніколаса Джексона, Анджело Габріеля та Дієго Морейру, але останніх двох незабаром віддадуть в оренду.

Зазначимо, що 17 липня лондонська команда вирушила в турне США, де відбудеться низка матчів. Разом із "синіми" поїхав і українець Михайло Мудрик.

Раніше "Телеграф" писав, що новий тренер "Челсі" хотів провести бесіду з Мудриком.