"Він має розуміти": новий тренер "Челсі" назвав головну задачу для Мудрика

Наставник "Челсі" позначив своє ставлення до молодих гравців

Новий тренер лондонського "Челсі" Маурісіо Почеттіно розповів, як із українця Михайла Мудрика може вирости великий футболіст.

У коментарі місцевому виданню Football London аргентинський тренер сказав, що для такого молодого гравця зараз найголовніше завоювати довіру з боку тренерського штабу.

"Я багато розмовляв з усіма футболістами. Я бачу, що він дуже добрий хлопець, все ще дуже молодий і з неймовірним потенціалом. Найголовніше — це завоювати довіру. Молоді гравці повинні розуміти нас і наші вимоги. Вони повинні розуміти, чи є у них можливість бути у стартовому складі", — сказав наставник.

Як відомо, Мудрик провів у "Челсі" лише другу половину минулого сезону. Взимку "сині" купили його у "Шахтаря" за 100 мільйонів євро плюс бонуси. Його контракт із лондонцями розрахований до 2031 року.

Минулого сезону наш футболіст з’явився на полі у 17 іграх, але голів не забивав. На його рахунку дві результативні передачі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Мудрик та компанія стривожені діями керівництва "Челсі".