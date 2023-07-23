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Мудрик забив перший гол за "Челсі" та отримав похвалу від свого "вчителя" (відео)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Автор
Михайло Мудрик
Михайло Мудрик. Фото instagram.com/chelseafc

Українець добре знайомий з Де Дзербі

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик забив свій перший гол у складі лондонської команди. У ніч проти 23 липня він відзначився у товариській грі з "Брайтоном", яка завершилася з рахунком 5:3.

Після матчу гру українця особисто виділив наставник "Брайтона" Роберто Де Дзербі, який "подарував" Мудрику путівку до дорослого футболу, працюючи з донецьким "Шахтарем".

"Дуже радий за Мудрика. Михайло має великий потенціал. Він – відмінний гравець.

Я тішуся, коли мій колишній підопічний грає добре або досягає чогось неймовірного у футболі у новій команді", – сказав італійський тренер.

Зазначимо, що українець забив гол за рахунку 1:1 із передачі новачка "Челсі" Ніколя Джексона.

Саме італійський фахівець першим почав підпускати Михайла до стартового складу, завдяки чому він став незамінним гравцем "Шахтаря".

Мудрик перебрався до "Челсі" з "Шахтаря" у січні цього року за 100 мільйонів євро. Ще 20 мільйонів українських клубів отримають у вигляді бонусів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що думає новий головний тренер "Челсі" про Мудрика.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Челсі #Михайло Мудрик