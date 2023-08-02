Фанаты уже заждались: стало известно, сколько испанцы заплатят за Довбика

"Жирона" по этой сделке получит свыше 50% прав на форварда

Трансфер форварда сборной Украины и СК "Днепр-1" Артема Довбика в испанскую "Жирону" на финишной прямой.

Об этом сообщил журналист Нил Сола на своей странице в Twitter.

По его словам, сейчас нет никаких препятствий, чтобы лучший бомбардир минувшего чемпионата Украины стал одноклубником Виктора Цыганкова в испанском клубе.

Инсайдер отмечает, что "Жирона" по этой сделке получит свыше 50% прав на форварда (половина принадлежит "Митьюлланду", а другая – СК "Днепр-1"). Украинский клуб получит за своего лидера 7 миллионов евро.

Информация о скором подписании Довбика также вызвала бурю эмоций и у фанатов "Жироны". В сети они восхитились его голом в матче Лиги чемпионов против "Панатинаикоса" (2:2). Также они пишут следующее:

"Отличное подписание, которое принесет нам массу удовольствия в этом сезоне"

"Хороший трансфер для Жироны"

"Будет украинский дуэт с Цыганковым"

"Выглядит относительно дешево по сравнению с предыдущими слухами"

Ранее "Телеграф" писал о том, что у украинского форварда были предложения из Италии.