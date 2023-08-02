Фанати вже зачекалися: стало відомо, скільки іспанці заплатять за Довбика

"Жирона" за цією угодою отримає понад 50% прав на форварда

Трансфер форварда збірної України та СК "Дніпро-1" Артема Довбика до іспанської "Жирони" на фінішній прямій.

Про це повідомив журналіст Ніл Сола на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, зараз немає жодних перешкод, щоб найкращий бомбардир минулого чемпіонату України став одноклубником Віктора Циганкова в іспанському клубі.

Інсайдер зазначає, що "Жирона" за цією угодою отримає понад 50% прав на форварда (половина належить "Мітьюлланду", а інша – СК "Дніпро-1"). Український клуб отримає свого лідера 7 мільйонів євро.

Інформація про підписання Довбика також викликала шквал емоцій і у фанатів "Жирони". У мережі вони захопилися його голом у матчі Ліги чемпіонів проти "Панатінаїкоса" (2:2). Також вони пишуть таке:

"Відмінне підписання, яке принесе нам масу задоволення цього сезону"

"Хороший трансфер для Жирони"

"Буде український дует із Циганковим"

"Виглядає відносно дешево порівняно з попередніми чутками"

Раніше "Телеграф" писав про те, що український форвард мав пропозиції з Італії.