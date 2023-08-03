Ще один українець може опинитися в АПЛ: гравець проявив себе на молодіжному Євро

Футболіст зацікавив тренера Англійської прем’єр-ліги (АПЛ)

Лондонський "Вест Гем" проявляє інтерес до захисника "Славії" та молодіжної збірної України Максима Таловєрова, який разом із "молодіжкою" дійшов до півфіналу Євро-2023 (U-21).

Про це повідомляє Sport.ua. За інформацією джерела, скаути Молотобійців відвідали усі матчі молодіжної збірної України на ЧЄ-2023, переглядаючи гравця.

Повідомляється, що 23-річний центральний захисник сподобався особисто головному тренеру "Вест Гема" Девіду Моєсу. Шотландському менеджеру подобається вміння вести силову боротьбу, атлетизм та гарна антропометрія українського футболіста.

Однак, навіть якщо англійський клуб і купить українця, перший сезон він, напевно, проведе в оренді заради ігрової практики.

Додамо, контракт Таловєрова належить "Славії". Першу частину минулого сезону він виступав на правах оренди за "Слован" Ліберець, а в січні переїхав в оренду у ЛАСК (Австрія). У кампанії 2022/2023 центрбек провів 13 матчів за ЛАСК та 16 – за "Слован" (2 голи та 1 асист). Контракт українця із чеським клубом діє до літа 2026 року.

Станом на сьогодні в АПЛ грають 5 українців: Віталій Миколенко ("Евертон"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Олександр Зінченко ("Арсенал"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд") та Ілля Забарний ("Борнмут").

До речі, Максимом раніше цікавилися німецькі "Вердер" та "Айнтрахт".

Нагадаємо, форвард "Дніпра-1" Артем Довбик найближчим часом перейде до "Жирони".