В українському футболі відбувся черговий розкол: що сталося

Чергова команда відкололася від "єдиного телепулу"

Закарпатський "Минай" повідомив Українську прем’єр-лігу (УПЛ), що залишає телепул через вимоги транслятора. У першому турі "Минай" розгромно поступився "Динамо" (1:4).

Про це повідомляє KDK. За інформацією джерела, "Минай" не проти "єдиного телепулу", проте закарпатський клуб просто не витягує вимог щодо якості трансляцій, які виставив megogo.

Починаючи вже з другого туру УПЛ, домашні матчі команди транслюватимуться на YouTube, регіональних каналах "Суспільного" та Спорт 1. У такому форматі транслюються домашні ігри ФК "Рух", який залишив "єдиний телепул" до початку нового сезону УПЛ.

Нагадаємо, перед стартом сезону 12 команд оголосили про створення "єдиного телепулу". Сюди не увійшли вищезгаданий "Рух", а також київське "Динамо", "Дніпро-1" та луганська "Зоря", які транслюють свої матчі на каналах медіагрупи "1+1" та YouTube.

Раніше "Телеграф" розповідав, де дивитися домашні матчі команд, які увійшли до "єдиного телепулу".

Нагадаємо, у другому турі УПЛ "Минай" зіграє проти новачка чемпіонату — ЛНЗ.