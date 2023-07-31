Чемпіонат України з футболу, 2 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Другий тур чемпіонату України відбудеться на початку серпня

У середу, 2 серпня, матчем "Верес" — "Шахтар" стартує другий тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24. Напередодні стало відомо, де дивитися усі матчі чемпіонату України з футболу.

З розкладом та результатами всіх ігор УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Вже у п’ятницю, 4 серпня, київське "Динамо" проведе дербі з "Оболонню", а в неділю пройдуть одразу чотири гри.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 2 туру УПЛ

2 серпня, середа

"Верес" — "Шахтар" — 17:00

4 серпня, п’ятниця

"Оболонь" — "Динамо" — 17:00

5 серпня, субота

"Минай" — ЛНЗ — 15:00

"Олександрія" — "Металіст 1925" — 19:00

6 серпня, неділя

"Дніпро-1" — "Полісся" — 15:00

"Колос" — "Чорноморець" — 17:00

"Зоря" — "Кривбас" — 17:00

"Рух" — "Ворскла" — 19:00

На першому етапі трансляції всіх матчів УПЛ на всіх платформах будуть безкоштовними!

З результатами та відеооглядами матчів першого туру УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Раніше "Телеграф" розповідав про перспективи Олександра Усика в УПЛ. Боксер, нагадаємо, грає за "Полісся".