Чемпионат Украины по футболу, 2 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Второй тур чемпионата Украины пройдет в начале августа

В среду, 2 августа, матчем "Верес" — "Шахтер" стартует второй тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24. Накануне стало известно, где смотреть все матчи чемпионата Украины по футболу.

С расписанием и результатами всех игр УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Уже в пятницу, 4 августа, киевское "Динамо" проведет дерби с "Оболонью", а в воскресенье пройдут сразу четыре игры.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 2 тура УПЛ

2 августа, среда

"Верес" — "Шахтер" — 17:00

4 августа, пятница

"Оболонь" — "Динамо" — 17:00

5 августа, суббота

"Минай" — ЛНЗ — 15:00

"Александрия" — "Металлист 1925" — 19:00

6 августа, воскресенье

"Днепр-1" — "Полесье" — 15:00

"Колос" — "Черноморец" — 17:00

"Заря" — "Кривбасс" — 17:00

"Рух" — "Ворскла" — 19:00

На первом этапе трансляции всех матчей УПЛ на всех платформах будут бесплатными!

С результатами и видеообзорами матчей первого тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Ранее "Телеграф" рассказывал о перспективах Александра Усика в УПЛ. Боксер, напомним, играет за "Полесье".