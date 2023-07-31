Чемпионат Украины по футболу, 2 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Второй тур чемпионата Украины пройдет в начале августа
В среду, 2 августа, матчем "Верес" — "Шахтер" стартует второй тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24. Накануне стало известно, где смотреть все матчи чемпионата Украины по футболу.
С расписанием и результатами всех игр УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Уже в пятницу, 4 августа, киевское "Динамо" проведет дерби с "Оболонью", а в воскресенье пройдут сразу четыре игры.
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 2 тура УПЛ
2 августа, среда
"Верес" — "Шахтер" — 17:00
4 августа, пятница
"Оболонь" — "Динамо" — 17:00
5 августа, суббота
"Минай" — ЛНЗ — 15:00
"Александрия" — "Металлист 1925" — 19:00
6 августа, воскресенье
"Днепр-1" — "Полесье" — 15:00
"Колос" — "Черноморец" — 17:00
"Заря" — "Кривбасс" — 17:00
"Рух" — "Ворскла" — 19:00
На первом этапе трансляции всех матчей УПЛ на всех платформах будут бесплатными!
С результатами и видеообзорами матчей первого тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф".
Ранее "Телеграф" рассказывал о перспективах Александра Усика в УПЛ. Боксер, напомним, играет за "Полесье".