В украинском футболе произошел очередной раскол: что случилось

Очередная команда откололась от "единого телепула"

Закарпатский "Минай" сообщил Украинскую премьер-лигу (УПЛ), что покидает телепул из-за требований транслятора. В первом туре "Минай" разгромно уступил "Динамо" (1:4).

Об этом сообщает KDK. По информации источника, "Минай" не против "единого телепула", однако закарпатский клуб попросту не вытягивает требования по качеству трансляций, которые выставил megogo.

Начиная уже со второго тура УПЛ домашние матчи команды будут транслироваться на YouTube, региональных каналах "Суспільного" и Спорт 1. В таком формате транслируются домашние игры "Руха", который покинул "единый телепул" до начала нового сезона УПЛ.

Напомним, перед стартом сезона 12 команд объявили о создании "единого телепула". Сюда не вошли вышеназванный "Рух", а также "Динамо", "Днепр-1" и "Заря", которые транслируют свои матчи на каналах медиа группы "1+1" и YouTube.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где смотреть домашние матчи команд, которые вошли в "единый телепул".

Напомним, во втором туре УПЛ "Минай" сыграет против новичка чемпионата — ЛНЗ.