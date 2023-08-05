"Реал" хоче позбутися Луніна і підписати іншого українця

Іспанський суперклуб може придбати ще одного українського воротаря

Голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін, який потрапив у немилість Гірників, знаходиться у сфері інтересів мадридського "Реала".

Про це повідомляє DefensaCentral. За інформацією джерела, трансфер Трубіна до "Реалу" можливий тільки в тому випадку, якщо Лунін залишить стан Вершкових.

У Королівському клубі хочуть зробити Трубіна дублером бельгійця Тібо Куртуа. Повідомляється, що "Реал" готовий розщедритися на українця та заплатити "Шахтарю" 10 млн євро плюс 5 млн євро бонусів. Стверджується, що мадридці також розглядають кандидатуру Давіда Сорії із "Хетафе".

Зазначимо, "Бенфіка" також проявляє інтерес до Трубіна. За інформацією record, донецький клуб відкинув пропозицію португальців у розмірі 12 млн євро. За 100% прав на голкіпера Гірники хочуть суму вдвічі більшу.

Найкращі сейви Анатолія Трубіна

Нагадаємо, нещодавно Лунін потрапив у немилість тренера "Реала". У мережі спливло відео, на якому наставник воротарів Вершкових Луїс Льопіс вичитує українця на очах команди. Після скандалу на тренуванні "Реал" поставив цінник на Луніна.

Найкращі сейви Андрія Луніна

Раніше повідомлялося, що у послугах Трубіна зацікавлений лондонський "Челсі".