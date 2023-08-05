"Реал" хоче позбутися Луніна і підписати іншого українця
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Іспанський суперклуб може придбати ще одного українського воротаря
Голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін, який потрапив у немилість Гірників, знаходиться у сфері інтересів мадридського "Реала".
Про це повідомляє DefensaCentral. За інформацією джерела, трансфер Трубіна до "Реалу" можливий тільки в тому випадку, якщо Лунін залишить стан Вершкових.
У Королівському клубі хочуть зробити Трубіна дублером бельгійця Тібо Куртуа. Повідомляється, що "Реал" готовий розщедритися на українця та заплатити "Шахтарю" 10 млн євро плюс 5 млн євро бонусів. Стверджується, що мадридці також розглядають кандидатуру Давіда Сорії із "Хетафе".
Зазначимо, "Бенфіка" також проявляє інтерес до Трубіна. За інформацією record, донецький клуб відкинув пропозицію португальців у розмірі 12 млн євро. За 100% прав на голкіпера Гірники хочуть суму вдвічі більшу.
Нагадаємо, нещодавно Лунін потрапив у немилість тренера "Реала". У мережі спливло відео, на якому наставник воротарів Вершкових Луїс Льопіс вичитує українця на очах команди. Після скандалу на тренуванні "Реал" поставив цінник на Луніна.
Раніше повідомлялося, що у послугах Трубіна зацікавлений лондонський "Челсі".