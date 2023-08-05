Український футболіст забув, за який клуб він виступає після зіткнення із суперником (відео)

Голкіпер отримав страшне ушкодження у Греції

Воротар "Дніпра-1" Євген Волинець розповів, як відходив після жахливого зіткнення з футболістом "Панатінаїкоса" у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24.

Відповідний коментар Волинця доступний на YouTube-каналі ПРОФУТБОЛ Digital. Євген заявив, що втратив пам’ять після інциденту, він навіть здивувався, що виступає за "Дніпро-1". На щастя, потроху пам’ять почала повертатися, а воротар найближчим часом повернеться у склад. Очікується, що Євген розпочне тренування за тиждень.

– Як мені якусь допомогу надавали – це якось зникло з пам’яті. Я тільки прокинувся у швидкій – і все, побачив лікарів, масажиста. І так потроху пам’ять почала повертатися.

– І після цього все пригадали?

– Перші хвилини було важко, бо я одразу запитав: "А що я в "Дніпрі-1" роблю?".

- Та ну.

– Побачив емблему "Дніпра-1" і мені потім масажист сказав, що я тут граю, у нас зараз матч у Греції. Потім уже так потроху почав приходити до тями, – сказав Волинець.

Нагадаємо, "Дніпро-1" вилетів із Ліги чемпіонів і продовжить свої виступи в єврокубках у Лізі Європи, де зустрінеться зі "Славією" (Прага).

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