Росіянам там не раді: відомого футболіста не пустили до європейської країни

Чехи відмовляються пускати росіян

Відомий російський футболіст В’ячеслав Караваєв на собі відчув ставлення європейців до громадян країни-агресора. Під час відпустки його не пустили до Чехії через те, що він росіянин.

В інтерв’ю росЗМІ він розповів, що хотів дістатися до Праги рейсом зі Стамбула, але йому одразу дали зрозуміти, що в столиці Чехії його не примуть.

До речі, дістатися до Чехії у нього все ж таки вийшло, але тільки на автомобілі.

"Ми шість годин чекали на пересадку, а коли підійшли до виходу, нам сказали, що чехи не пускають з російськими паспортами.

Довелося терміново змінювати плани та брати квиток до Відня – до Австрії пустили без проблем. Там нас зустрів Мартін Йіранек – він спеціально приїхав із Чехії, щоб нас забрати. У результаті ще три години добиралися до Праги машиною", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Чехія відмовилася брати у себе в країні російських тенісисток. Там заявили, що уряд країни заборонив своїм спортсменам та командам брати участь у змаганнях на російській землі, також заборонивши росіянам приїжджати на змагання до них.