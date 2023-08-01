У рф до втрати свідомості побили чемпіона Європи
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У спортсмена виник конфлікт із робітниками
Чемпіон Європи у складі збірної росії з баскетболу Микита Шабалкін зазнав нападу у Підмосков’ї. У травні в Москві був побитий баскетболіст збірної рф, захисник ЦСКА Олексій Швед.
Про це повідомляє telegram-канал Mash. Спортсмена екстрено госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою.
За інформацією джерела, знаменитого баскетболіста побили у підмосковному селі Голікове у мікрорайоні "Золоті куполи". Хулігани напали на Шабалкіна і почали бити його руками та ногами, після чого Микита "вирубився". Очевидці викликали швидку та поліцію. Правоохоронні органи вивчають всі обставини нападу на 36-річного заслуженого майстра спорту.
За оновленою інформацією, баскетболіст сам розпочав бійку з робітниками, яких найняв для впорядкування свого будинку.
Раніше повідомлялося, що російський баскетбольний клуб попросив допомоги у ПВК Вагнера, проте отримав рішучу відмову.
Нагадаємо, у липні акціонери баскетбольної Євроліги вирішили продовжити усунення російських клубів від участі у турнірах під егідою організації на сезон-2023/24. До речі, країну-агресора не пустили на кваліфікаційний баскетбольний олімпійський турнір.