Росіяни вважають, що гімн та прапор піднімається ніяк не для президента

Легенда російського спорту, заслужений тренер росії з художньої гімнастики Ірина Вінер зізналася, що сенс її життя — порадувати диктатора володимира путіна.

Про це вона сказала під час бесіди із російськими ЗМІ у день свого 75-річчя.

"Я відразу сприймала свою професію як дар божий. Дар божий, який виражається у творчості, мистецтві та поєднанні спорту та культури руху. Вища нагорода – це визнання того, що твої учениці найкращі у світі та на честь них, як і на честь президента росії, грає гімн і підіймається прапор", — сказала вона.

Такі слова не залишилися поза увагою російських уболівальників. У коментарях до публікації вони обурилися словами спортсменки. Росіяни вважають, що гімн та прапор піднімається ніяк не для президента, а для всього народу. Також спортсменку викрили в тому, що вона навмисно намагається звеличувати путіна перед росіянами.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно олімпійська чемпіонка в танцях на льоду Тетяна Навка заявила, що її чоловік, прес-секретар президента росії дмитро пєсков нібито не допомагає їй у питанні отримання кремлівських грантів. У мережі посміялися з слів колишньої фігуристки.