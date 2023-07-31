"Это уже не страна": легенда российского спорта превознесла путина и нарвалась на критику

Россияне считают, что гимн и флаг поднимается никак не для президента

Легенда российского спорта, заслуженный тренер россии по художественной гимнастике Ирина Винер призналась, что смысл ее жизни — порадовать диктатора владимира путина.

Об этом она сказала во время беседы с российскими СМИ в день своего 75-летия.

"Я сразу воспринимала свою профессию как дар божий. Дар божий, который выражается в творчестве, искусстве и соединении спорта и культуры движения. Высшая награда – это признание того, что твои ученицы лучшие в мире и в честь них, как и в честь президента россии, играется гимн и поднимается флаг", — сказала она.

Такие слова не остались без внимания российских болельщиков. В комментариях к публикации они возмутились словами спортсменки. Россияне считают, что гимн и флаг поднимается никак не для президента, а для всего народа. Также спортсменку уличили в том, что она намеренно пытается превозносить путина перед россиянами.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что ее муж, пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков якобы не помогает ей в вопросе получения кремлевских грантов. В сети посмеялись над словами бывшей фигуристки.