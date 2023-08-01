"росію ображають!" У рф чекають, що путін вирішить усі питання

У рф вкотре спростували свій пропагандистський наратив, що спорт — поза політикою

Будь-яке питання в російському спорті вирішує не олімпійський комітет росії (ОКР), не міністерство спорту рф, а глава кремля володимир путін, який хоче провести в росії альтернативні Олімпійські ігри.

Так вважає колишній голова ОКР Леонід Тягачов, передає Р-Спорт. У росії почався конфлікт між главою партії "Справедлива росія — Патріоти — За правду" Сергієм Мироновим, який хоче, щоб рф залишила Міжнародний олімпійський комітет (МОК), і головою ОКР Станіславом Поздняковим, який виступає за переговори з головною спортивною організацією світу. Тягачов заявив, що все у російському спорті вирішує лише одна людина — путін, а тому Миронову та Позднякову треба закрити роти.

"Миронов висловив свою думку, але він теж багато натерпівся від Європи. Треба почекати, тому що в нас будь-яке питання у спорті вирішує володимир путін. Не можна висловлювати свою позицію в пресу.

Але Станіслав Поздняков теж неправий. Миронов – добрий фахівець у своїй галузі, який розуміє, що росію ображають. Але звинувачувати спортивних функціонерів теж не можна", — заявив Тягачов.

У мережі лише посміялися зі слів Тягачова.

Миронов назвав нинішній олімпійський рух "фарсом" і заявив, що рф не потрібно в ньому брати участь. Поздняков у відповідь назвав його "безглуздим депутатом".

Раніше міністр спорту рф Олег Матицин заявив, що запросить українських спортсменів на "Ігри дружби".

Нагадаємо, МОК рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних турнірів у нейтральному статусі, але з деякими обмеженнями, але рішення щодо участі росіян на Іграх-2024 у Парижі поки не прийнято.