"россию обижают!" В рф ждут, что путин решит все вопросы

В рф в очередной раз опровергли свой пропагандистский нарратив, что спорт — вне политики

Любой вопрос в российском спорте решает не олимпийский комитет рф (ОКР), не министерство спорта рф, а глава кремля владимир путин, который хочет провести в россии альтернативные Олимпийские игры.

Так считает бывший глава ОКР Леонид Тягачев, передает Р-Спорт. В россии начался конфликт между главой партии "Справедливая россия – Патриоты – За правду" Сергеем Мироновым, который хочет, чтобы рф покинула Международный олимпийский комитет (МОК), и главой ОКР Станиславом Поздняковым, который выступает за переговоры з главной спортивной организацией мира. Тягачев заявил, что все в российском спорте решает только один человек — путин, а потому Миронову и Позднякову нужно закрыть рты.

"Миронов высказал свое мнение, но он тоже много натерпелся от Европы. Надо подождать, потому что у нас любой вопрос в спорте решает владимир путин. Нельзя высказывать свою позицию в прессу.

Но Станислав Поздняков тоже неправ. Миронов – хороший специалист в своей области, который понимает, что россию обижают. Но обвинять спортивных функционеров тоже нельзя", — заявил Тягачев.

В сети лишь посмеялись над словами Тягачева.

Миронов назвал нынешнее олимпийское движение "фарсом" и заявил, что рф не нужно в нем участвовать. Поздняков в ответ назвал его "бестолковым депутатом".

Ранее министр спорта россии Олег Матыцин заявил, что пригласит украинских спортсменов на "Игры дружбы".

Напомним, МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе, но с некоторыми ограничениями, но решение по участию россиян на Играх-2024 в Париже пока не принято.