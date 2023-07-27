"Цинизм высшего уровня": рф хочет пригласить Украину на "Игры дружбы"

Российские чиновники, похоже, живут в альтернативной реальности

Украинских спортсменов пригласят на "Игры дружбы", которые пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Данное спортивное событие станет для российских атлетов альтернативной Олимпиадой, хотя Международный олимпийский комитет (МОК) пока не принял решение насчет россиян и белорусов на Играх-2024 в Париже.

Об этом сообщил министр спорта россии Олег Матыцин, передает "Матч ТВ". Российский чиновник пообещал обеспечить безопасность украинским атлетам во время соревнований, а также равные права с другими участниками.

"Конечно, пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории (рф), а также равные соревновательные права участия в Играх дружбы", – заявил Матыцин.

В сети удивились заявлением российского топ-чиновника. Пользователи массово отметили цинизм и лицемерие Матыцына, который хочет пригласить украинских атлетов на спортивный турнир в то время, как его страна каждый день убивает украинцев в ходе полномасштабного вторжения рф.

Отметим, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, на проведении альтернативной Олимпиады в рф лично настоял глава кремля владимир путин. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе, но с некоторыми ограничениями, но решение по участию россиян на Играх-2024 в Париже пока не принято.