"Цинізм вищого рівня": рф хоче запросити Україну на "Ігри дружби"

Російські чиновники, схоже, живуть в альтернативній реальності

Українських спортсменів запросять на "Ігри дружби", які відбудуться у Москві та Єкатеринбурзі з 15 по 29 вересня 2024 року. Ця спортивна подія стане для російських атлетів альтернативною Олімпіадою, хоча Міжнародний олімпійський комітет (МОК) поки не ухвалив рішення щодо росіян та білорусів на Іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомив міністр спорту рф Олег Матицін, передає "Матч ТВ". Російський чиновник пообіцяв забезпечити безпеку українським атлетам під час змагань, а також рівні права з іншими учасниками.

"Звичайно, запросимо та забезпечимо безпеку їх перебування на території (рф), а також рівні змагальні права участі в Іграх дружби", — заявив Матицін.

У мережі здивувалися заявою російського топчиновника. Користувачі масово відзначили цинізм та лицемірство Матиціна, який хоче запросити українських атлетів на спортивний турнір у той час, як його країна щодня вбиває українців під час повномасштабного вторгнення рф.

Зазначимо, Олімпійські ігри у Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, на проведенні альтернативної Олімпіади в росії особисто наполіг глава кремля володимир путін. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних турнірів у нейтральному статусі, але з деякими обмеженнями, але рішення щодо участі росіян на Іграх-2024 у Парижі поки що не прийнято.