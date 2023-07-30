Курировали из москвы? В скандале с фехтовальщицей Харлан появились интересные детали

россияне всячески пытаются помешать украинским спортсменам

Скандальная ситуация с дисквалификацией украинской фехтовальщицы Ольги Харлан возникла с подачи москвы.

Об этом заявил старший тренер сборной США по фехтованию Юрий Гельман. В интервью с российской писательницей и журналисткой Юлии Латыниной он сказал, что такие детали ему стали известны от людей из комиссий и от самой Харлан.

По словам специалиста, украинке уже присудили победу и она должна была пройти в следующий тур. Потом в ситуацию вмешался "какой-то человек".

"Непонятно кто он, и что он. В черном костюме с галстуком. Он был с кем-то все время на телефоне и требовал, чтобы это все выполнялось. Это длилось до тех пор, пока не обратили внимание, что у него аккредитация чужая и его вывели. Это был явно не фехтовальщик, потому что мы друг друга знаем. Никто его не знал", – отметил Гельман.

Гельман допускает, что по телефону неизвестный человек мог говорить с руководством Международной федерации фехтования (FIE) из Москвы.

"Они собрали комиссию, которая и приняла решение о "черной карточке. Говорят, что он требовал, чтобы выполнялись все правила. Что надо пожать руку. Если не пожали руки, то "черная карточка" и требовал, чтобы все это выполнили", – завершил он.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина в командных соревнованиях на ЧМ по фехтованию заняла четвертое место.