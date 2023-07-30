Харлан не помогла: Украина осталась без медалей на ЧМ по фехтованию

Украинки проиграли, но совершили много громких побед на турнире

Женская сборная Украины по фехтованию проиграла матч за третье место на чемпионате мира. Таким образом, наши спортсменки без медалей мирового первенства, который проходил в Милане.

В матче за бронзовіе награды украинки уступили команде Южной Кореи – 32:45, передает "Телеграф".

В составе нашей команды против азиаток на дорожку выходили Юлия Бакастова, Алина Комащук, Елена Кровацкая и Ольга Харлан.

Напомним, что в 1/16 финала украинки одержали уверенную победу над представительницами Узбекистана со счетом 45:27, а на следующей стадии разгромили одну из фавориток соревнований – Италию (45:33).

В четвертьфинале украинская сборная неожиданно для многих смогла победить команду США (45:44). В этом противостоянии решающий "удар" саблей нанесла Харлан.

В полуфинальном противостоянии наша команда проиграла Франции со счетом 32:45.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на старте ЧМ-2023 в индивидуальной сабле Харлан после своей победы отказалась жать руку россиянке. Российская сторона подала протест, ведь по правилам FIE соперники обязаны пожать друг другу руки, проявив таким образом уважение друг к другу. Организаторы турнира проигнорировали протест российской стороны, но дисквалифицировали Ольгу на 60 дней. После этого украинская сторона подала апелляцию на это решение.