Невероятный камбек: Харлан вырвала для Украины путевку в полуфинал ЧМ (видео)

В полуфинале чемпионата мира украинская сборная встретится с Францией

Сборная Украины по фехтованию с большим трудом, но все же прошла в полуфинал чемпионата мира 2023, который сейчас идет в итальянском Милане.

Как пишет "Телеграф", в четвертьфинальном поединке против представительниц США наши фехтовальщицы отыгрались со счета 11:20.

Сборная Украина была представлена Ольгой Харлан, Алиной Комащук и Юлией Бакастовой. Путевку в полуфинал нашей команде принесла Ольга Харлан (45-44), которая последней вышла на дорожку.

В полуфинале чемпионата мира украинская сборная встретится с первым номером рейтинга, командой Франции.

Встреча также состоится сегодня и должна была начаться в 12:50 по киевскому времени.

Напомним, что на старте ЧМ-2023 в индивидуальной сабле Харлан после своей победы отказалась жать руку россиянке. Российская сторона подала протест, ведь по правилам FIE соперники обязаны пожать друг другу руки, проявив таким образом уважение друг к другу. Организаторы турнира проигнорировали протест российской стороны, но дисквалифицировали Ольгу на 60 дней. После этого украинская сторона подала апелляцию на это решение.

Также "Телеграф" писал, что Международный олимпийский комитет (МОК) внезапно пригласил Харлан на Олимпиаду в Париже