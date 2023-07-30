Неймовірний камбек: Харлан вирвала для України путівку до півфіналу ЧС (відео)

У півфіналі чемпіонату світу українська збірна зустрінеться із Францією

Збірна України з фехтування насилу, але все ж таки пройшла до півфіналу чемпіонату світу 2023, який зараз йде в італійському Мілані.

Як пише "Телеграф", у чвертьфінальному поєдинку проти представниць США наші фехтувальники відігралися з рахунку 11:20.

Збірна Україна була представлена Ольгою Харлан, Аліною Комащук та Юлією Бакастовою. Путівку до півфіналу нашій команді принесла Ольга Харлан (45-44), яка останньою вийшла на доріжку.

У півфіналі чемпіонату світу українська збірна зустрінеться із першим номером рейтингу, командою Франції.

Зустріч також відбудеться сьогодні і мала розпочатися о 12:50 за київським часом.

Нагадаємо, що на старті ЧС-2023 в індивідуальній шаблі Харлан після своєї перемоги відмовилася тиснути руку росіянці. Російська сторона подала протест, адже за правилами FIE суперники зобов’язані потиснути один одному руки, виявивши таким чином повагу один до одного. Організатори турніру проігнорували протест російської сторони, але дискваліфікували Ольгу на 60 днів. Після цього українська сторона подала апеляцію на це рішення.

Також "Телеграф" писав, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) раптово запросив Харлана на Олімпіаду в Парижі.