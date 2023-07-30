Харлан не допомогла: Україна залишилася без медалей на ЧС з фехтування

Українки програли, але зробили багато гучних перемог на турнірі

Жіноча збірна України з фехтування програла матч за третє місце на чемпіонаті світу. Таким чином, наші спортсменки без медалей світової першості, що проходив у Мілані.

У матчі за бронзові нагороди українки поступилися команді Південної Кореї – 32:45, повідомляє "Телеграф".

У складі нашої команди проти азіаток на доріжку виходили Юлія Бакастова, Аліна Комащук, Олена Кровацька та Ольга Харлан.

Нагадаємо, що у 1/16 фіналу українки здобули впевнену перемогу над представницями Узбекистану з рахунком 45:27, а на наступній стадії розгромили одну із фавориток змагань – Італію (45:33).

У чвертьфіналі українська збірна зненацька для багатьох змогла перемогти команду США (45:44). У цьому протистоянні вирішальний "удар" шаблею завдала Харлан.

У півфінальному протистоянні наша команда програла Франції з рахунком 32:45.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на старті ЧС-2023 в індивідуальній шаблі Харлан після своєї перемоги відмовилася тиснути руку росіянці. Російська сторона подала протест, адже за правилами FIE суперники зобов’язані потиснути один одному руки, виявивши таким чином повагу один до одного. Організатори турніру проігнорували протест російської сторони, але дискваліфікували Ольгу на 60 днів. Після цього українська сторона подала апеляцію на це рішення.