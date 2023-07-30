Курирували з москви? У скандалі з фехтувальницею Харлан з’явилися цікаві деталі

росіяни всіляко намагаються перешкодити українським спортсменам

Скандальна ситуація з дискваліфікацією української фехтувальниці Ольги Харлан виникла з подачі москви.

Про це заявив старший тренер збірної США з фехтування Юрій Гельман. В інтерв’ю з російською письменницею та журналісткою Юлією Латиніною він сказав, що такі деталі йому стали відомі від людей з комісій та від самої Харлан.

За словами фахівця, українці вже присудили перемогу і вона мала пройти до наступного туру. Потім у ситуацію втрутилася "якась людина".

"Незрозуміло, хто він, і що він. У чорному костюмі з краваткою. Він був з кимось увесь час на телефоні і вимагав, щоб це все виконувалося. Це тривало доти, доки не звернули увагу, що в нього акредитація чужа і його вивели. Це був явно не фехтувальник, тому що ми один одного знаємо. Ніхто його не знав", – зазначив Гельман.

Гельман припускає, що телефоном невідома людина могла говорити з керівництвом Міжнародної федерації фехтування (FIE) з москви.

"Вони зібрали комісію, яка і прийняла рішення про "чорну картку". Говорять, що він вимагав, щоб виконували всі правила. Що треба потиснути руку. Якщо не потиснули руки, то "чорна картка" і вимагала, щоби все це виконали", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна у командних змаганнях на ЧС з фехтування посіла четверте місце.