Риторика российских пропагандистов и некоторых спортсменов не меняется

В рф вновь оскорбили британские власти. На этот раз из-за проекта футбольного матча на Луне.

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Александр Кожевников в комментарии legalbet.ru назвал данную идею фантастической. При этом советский чемпион считает, что в сенате (парламенте) США и Великобритании якобы заседают рептилоиды.

"Нормально, если сделают большой корабль. Но это сколько людей надо завезти – судей, игроков, минимум человек 50. Там же еще гостиницу надо сделать, поле. Это нереально. У них просто как у американцев рептилоиды в сенате заседают. Правильно про них дмитрий медведев написал", — заявил Кожевников.

На днях бывший президент рф дмитрий медведев на своем telegram-канале назвал некоторых западных политиков, в том числе и президента Украины Владимира Зеленского, рептилоидами.

Напомним, инженеры, технологи и другие научные работники, представляющие Институт инженерии и технологий (Великобритания), разработали первый свод правил лунного футбола. Одна из целей проекта – увлечь и вдохновить молодежь на начало карьеры в области науки, техники, инженерии и математики.

Ранее президент Федерации хоккея россии (ФХР) Владислав Третьяк заявил о желании развивать хоккей на льду в Бразилии и Индии.

Напомним, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов пригрозил Польше и Германии в связи с задержанием российского хоккеиста.