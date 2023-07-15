"Мы им лед, они нам траву": рф хочет развивать хоккей в Бразилии и Индии

Даже россияне смеются над российскими чиновниками

Президент Федерации хоккея россии (ФХР) Владислав Третьяк заявил о желании развивать хоккей на льду в странах БРИКС (Бразилия, россия, Индия, Китай, ЮАР).

Соответствующий комментарий Третьяка доступен на прокремлевском сайте Р-Спорт. Российский функционер считает разумным развивать хоккей на льду в футбольной Бразилии и Индии, ведь там играют в хоккей на траве.

"Это шикарно. Мы готовы со всеми сотрудничать.

У нас хорошие отношения с Киргизией, Таджикистаном, со многими странами есть меморандумы. Теперь будем дальше взаимодействовать.

По поводу стран БРИКС, будем работать, там хоккея, конечно, мало, но в Индии есть хоккей на траве", – сказал Третьяк.

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил о подписании со странами БРИКС меморандума, связанного с развитием отношений вокруг хоккея.

В сети со смехом восприняли слова Третьяка. Один из пользователей пошутил, что россия будет поставлять странам БРИКС лед, а взамен получать траву.

Ранее легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек призвал украинцев "гнать назад русское д**ьмо". После этого в рф потребовали от него вернуть деньги, заработанные в россии.