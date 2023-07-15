"Ми їм лід, вони нам траву": рф хоче розвивати хокей у Бразилії та Індії

Навіть росіяни сміються з російських чиновників

Президент Федерації хокею рф (ФХР) Владислав Третяк заявив про бажання розвивати хокей на льоду в країнах БРІКС (Бразилія, росія, Індія, Китай, ПАР).

Відповідний коментар Третьяка доступний на прокремлівському сайті Р-Спорт. Російський функціонер вважає за розумне розвивати хокей на льоду у футбольній Бразилії та Індії, адже там грають у хокей на траві.

"Це шикарно. Ми готові з усіма співпрацювати.

Ми маємо добрі стосунки з Киргизією, Таджикистаном, з багатьма країнами є меморандуми. Тепер далі взаємодіятимемо.

Щодо країн БРІКС, працюватимемо, там хокею, звичайно, мало, але в Індії є хокей на траві”, – сказав Третьяк.

Раніше перший віцепрезидент ФХР Роман Ротенберг повідомив про підписання з країнами БРІКС меморандуму, пов’язаного із розвитком відносин навколо хокею.

У мережі зі сміхом сприйняли слова Третьяка. Один із користувачів пожартував, що росія постачатиме країнам БРІКС лід, а натомість отримуватиме траву.

Раніше легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек закликав українців "гнати назад російське л**но". Після цього в рф зажадали від нього повернути гроші, зароблені в росії.