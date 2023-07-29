Риторика російських пропагандистів та деяких спортсменів не змінюється

У рф знову образили британську владу. На цей раз через проект футбольного матчу на Місяці.

Дворазовий олімпійський чемпіон у складі збірної СРСР з хокею Олександр Кожевников у коментарі legalbet.ru назвав цю ідею фантастичною. При цьому радянський чемпіон вважає, що в сенаті (парламенті) США та Великої Британії нібито засідають рептилоїди.

"Нормально, якщо зроблять великий корабель. Але це скільки людей треба завезти – суддів, гравців, мінімум чоловік 50. Там же ще готель треба зробити, поле. Це нереально. У них просто як в американців рептилоїди у сенаті засідають. Правильно про них дмитро медведєв написав ", — заявив Кожевников.

Днями колишній президент рф дмитро медведєв на своєму telegram-каналі назвав деяких західних політиків, у тому числі й президента України Володимира Зеленського, рептилоїдами.

Нагадаємо, інженери, технологи та інші науковці, які представляють Інститут інженерії та технологій (Велика Британія), розробили перше зведення правил місячного футболу. Одна з цілей проекту – захопити та надихнути молодь на початок кар’єри в галузі науки, техніки, інженерії та математики.

Раніше президент Федерації хокею росії (ФХР) Владислав Третьяк заявив про бажання розвивати хокей на льоду в Бразилії та Індії.

Нагадаємо, чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов пригрозив Польщі та Німеччині у зв’язку із затриманням російського хокеїста.