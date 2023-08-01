В рф до потери сознания избили чемпиона Европы

У спортсмена возник конфликт с рабочими

Чемпион Европы в составе сборной россии по баскетболу Никита Шабалкин подвергся нападению в Подмосковье. В мае в Москве был избит баскетболист сборной рф, защитник ЦСКА Алексей Швед.

Об этом сообщает telegram-канал Mash. Спортсмена экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

По информации источника, знаменитого баскетболиста избили в подмосковной деревне Голиково в микрорайоне "Золотые купола". Хулиганы напали на Шабалкина и начали избивать его руками и ногами, после чего Никита "отрубился". Очевидцы вызвали скорую и полицию. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах нападения на 36-летнего заслуженного мастера спорта.

По обновленной информации, баскетболист сам начал драку с рабочими, которых нанял для благоустройства своего дома.

Ранее сообщалось, что российский баскетбольный клуб попросил помощи у ЧВК Вагнера, однако получил решительный отказ.

Напомним, в июле акционеры баскетбольной Евролиги приняли решение продлить отстранение российских клубов от участия в турнирах под эгидой организации на сезон-2023/24. К слову, страну-агресора не пустили на квалификационный баскетбольный олимпийский турнир.