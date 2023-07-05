"Почему нас не пускают на соревнования?" В рф продолжают включать дурака

В главном баскетбольном клубном турнире Европы не хотят видеть россиян

Акционеры баскетбольной Евролиги на заседании в четверг, 4 июля, приняли решение продлить отстранение российских клубов от участия в турнирах под эгидой организации на сезон-2023/24.

Об этом сообщает официальный сайт Евролиги. Заслуженный тренер рф Сергей Елевич делает вид, что не понимает, почему против российского баскетбола применяют санкции.

"Печальное известие. Но я предполагал это. Тут, конечно, ничего не сделаешь. Другой момент — ЦСКА стоит у истоков этой лиги, и почему его не пускают, понять нельзя. Но там кругом политика, а не спорт", — цитирует Елевича Матч ТВ.

В сети отметили, что люди из спорта в россии продолжают изображать ид**тов, не замечая большой войны, которую развязала рф.

Напомним, в феврале 2022 года Евролига отстранила российские клубы из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. От участия в Евролиге были отстранены московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский "Зенит", от Еврокубка отстранили краснодарский "Локомотив-Кубань". Добавим, что все результаты команд из страны-агрессора были аннулированы.

Ранее сообщалось, что российский баскетболист Джоэл Боломбой устроил демарш московскому клубу.

Напомним, во время матч Евролиги в Литве болельщики спели известный хит про президента рф владимира путина.