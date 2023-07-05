"Чому нас не пускають на змагання?" У рф продовжують клеїти дурня

У головному баскетбольному клубному турнірі Європи не хочуть бачити росіян

Акціонери баскетбольної Євроліги на засіданні у четвер, 4 липня, ухвалили рішення продовжити усунення російських клубів від участі у турнірах під егідою організації на сезон-2023/24.

Про це повідомляє офіційний сайт Євроліги. Заслужений тренер рф Сергій Єлевич вдає, що не розуміє, чому проти російського баскетболу застосовують санкції.

"Сумна звістка. Але я припускав це. Тут, звичайно, нічого не зробиш. Інший момент — ЦСКА стоїть біля витоків цієї ліги, і чому його не пускають, зрозуміти не можна. Але там навколо політика, а не спорт", — цитує Єлевича Матч ТВ.

У мережі зазначили, що люди зі спорту в росії продовжують зображати ід**тів, не помічаючи великої війни, яку розв’язала рф.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Євроліга усунула російські клуби через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Від участі у Євролізі було усунуто московський ЦСКА, казанський УНІКС та петербурзький "Зеніт", від Єврокубка усунули краснодарський "Локомотив-Кубань". Додамо, що всі результати команд із країни-агресора були анульовані.

Раніше повідомлялося, що російський баскетболіст Джоел Боломбой влаштував демарш московському клубу.

Нагадаємо, під час матчу Євроліги в Литві вболівальники заспівали відомий хіт про президента Росії Володимира Путіна.