Игрок сборной рф послал российский клуб из-за Украины

Баскетболист не хочет возвращаться в свой клуб.

В среду, 27 апреля, на 63-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российский баскетболист Джоэл Боломбой устроил демарш московскому клубу.

Об этом сообщил сам спортсмен в сторис на своей странице в Instagram.

Боломбой опубликовал письмо, которое прислала его агенту вице-президент ЦСКА Наталия Фураева. Московский клуб требует, чтобы Джоэл вернулся в расположение команді не позднее 1 мая. В противном случае клуб будет считать отсутствие игрока нарушением трудового соглашения. Баскетболист публично "послал" "Армейцев", отметив, что в ЦСКА его отпустили после начала полномасштабной войны в Украине.

"Отвалите! Я уже сказал вам, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, путем угроз и наказаний. Когда ситуация между россией и Украиной обострилась, вы сказали мне и всей команде, что все понимаете, и что мы можем уехать", – отреагировал Боломбой в сторис.

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Справка: Боломбой родился в Донецке. До 2017 года он выступал за национальную команду Украины. В ноябре 2018 года президент рф владимир путин подписал указ о выдаче российского гражданства Боломбою. В декабре Джоэл дебютировал за сборную рф.

Напомним, ЦСКА и другие российские клубы были исключены из рядов Евролиги — самого престижного баскетбольного еврокубка.

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