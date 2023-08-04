Русским там не рады: известного футболиста не пустили в европейскую страну

Чехи отказываются пускать россиян

Известный российский футболист Вячеслав Караваев на себе ощутил отношение европейцев к гражданам страны-агрессора. Во время отпуска его не пустили в Чехию из-за того, что он русский.

В интервью росСМИ он рассказал, что хотел добраться до Праги рейсом из Стамбула, но ему сразу дали понять, что в Праге его не примут.

К слову, добраться до Чехии у него все же вышло, но только на автомобиле.

"Мы шесть часов ждали пересадку, а когда подошли к выходу, нам сказали, что чехи не пускают с русскими паспортами.

Пришлось срочно менять планы и брать билет до Вены – в Австрию пустили без проблем. Там нас встретил Мартин Йиранек – он специально приехал из Чехии, чтобы нас забрать. В итоге еще три часа добирались до Праги на машине", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Чехия отказалась принимать у себя в стране российских теннисисток. Там заявили, что правительство страны запретило своим спортсменам и командам участвовать в соревнованиях на российской земле, также запретив россиянам приезжать на соревнования к ним.