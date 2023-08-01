"Вы видели в ней кумира": за отрекшуюся от путина Исинбаеву наконец заступились в россии

Спортсменка подвергается серьезнейшей травле

В россии заступились за легендарную спортсменку Елену Исинбаеву, которая недавно сделала громкое заявление об отказе от звания майора и отреклась от войны в Украине.

Как заявила российская прыгунья в высоту Марина Купцова, у болельщиков нет права с такой ненавистью относится к известной спортсменке.

Как известно, после скандальной публикации в россии начали снимать фотографии Исинбаевой с сайтов партий и других общественных движений, также в Дагестане решили лишить стадион имени спортсменки.

Купцова считает, что людям сперва следовало бы разобраться в ситуации.

"Они не защищают россию таким образом, а наоборот. Всем надо прийти в себя и понять, что идет сильнейшая политическая информационная борьба. Человек, которого все знают, попал в ее эпицентр. Другая сторона пользуется ситуацией. Пусть у нас люди вспомнят — она не заявляла о смене гражданства.

Хотя уверена, была куча предложений, потому что даже у меня они были, — но мысли согласиться не возникло. Мы выступали за страну. Меня удивляет, как быстро поменялось общественное мнение — миллионы людей видели в ней кумира, и сейчас раскрутили какую-то статью непонятных людей, которые на этом зарабатывают. Вы же им таким образом помогаете!" — сказала она.

Ранее в одном из расследований говорилось, что Исинбаева имеет звание майора.