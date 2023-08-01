"Ви бачили в ній кумира": за Ісінбаєву, яка зреклася путіна, нарешті заступилися в росії

Спортсменка зазнає серйозного цькування

У росії заступилися за легендарну спортсменку Олену Ісінбаєву, яка нещодавно зробила гучну заяву про відмову від звання майора та зреклася війни в Україні.

Як заявила російська стрибунка у висоту Марина Купцова, у вболівальників немає права з такою ненавистю ставиться до відомої спортсменки.

Як відомо, після скандальної публікації у рф почали знімати фотографії Ісінбаєвої з сайтів партій та інших громадських рухів, також у Дагестані вирішили позбавити стадіон імені спортсменки.

Купцова вважає, що людям спершу слід розібратися в ситуації.

"Вони не захищають росію таким чином, а навпаки. Усім треба прийти до тями і зрозуміти, що йде сильна політична інформаційна боротьба. Людина, яку всі знають, потрапила в її епіцентр. Інша сторона користується ситуацією. Нехай у нас люди згадають — вона не заявляла про зміну громадянства.

Хоча впевнена, була купа пропозицій, бо навіть у мене вони були, але думки погодитися не виникло. Ми виступали за країну. Мене дивує, як швидко змінилася громадська думка — мільйони людей бачили в ній кумира і зараз розкрутили якусь статтю незрозумілих людей, які на цьому заробляють. Ви ж їм таким чином допомагаєте!» — сказала вона.

Раніше в одному з розслідувань йшлося про те, що Ісінбаєва має звання майора.