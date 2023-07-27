"Дурна дівчинка": у рф триває цькування Ісінбаєвої, яка зреклася путіна

Легенда російської легкої атлетики публічно зреклася путіна

Триразова олімпійська чемпіонка, голова Федерації лижних гонок росії (ФЛГР) Олена Вяльбе назвав 41-річну дворазову олімпійську чемпіонку Олену Ісінбаєву "дурною дівчинкою". Напередодні уславлена легкоатлетка фактично зреклася свого звання майора армії рф заради роботи в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).

Відповідна заява Вяльбе доступна на прокремлівському сайті Р-Спорт. Олена також зауважила, що Ісінбаєва практично не з’являлася на засіданнях Олімпійського комітету росії (ОКР), хоча є членом Виконкому організації.

"Мені складно оцінювати ситуацію навколо Ісінбаєвої з точки зору виконкому (ОКР), я такий же член, як і вона. Але насправді бачила її там, здається, рази два в житті. Чи з’явиться вона на засіданнях у майбутньому, мені якось байдуже.

Щодо її висловлювань, то нічого особливо про них не думаю. Хоча, звісно, такі виступи не схвалюю. Мені здається, вона просто дурна дівчинка”, – сказала Вяльбе.

Нагадаємо, Ісінбаєва зараз проживає в Іспанії. Після заяви ексспортсменки на неї посипалися образи з рф. Щобільше, влада навіть почала судитися з Оленою. Крім того, її виключили зі штабу "Загальноросійського народного фронту", який було створено у 2011 році з ініціативи путіна.