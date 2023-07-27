"Глупая девочка": в рф продолжается травля Исинбаевой, которая отреклась от путина

Легенда российской легкой атлетики публично отреклась от путина

Трехкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР) Елена Вяльбе назвал 41-летнюю двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву "глупой девченкой". Накануне прославленная легкоатлетка фактически отреклась от своего звания майора армии рф ради работы в Международном олимпийском комитете (МОК).

Соответствующее заявление Вяльбе доступно на прокремлевском сайте Р-Спорт. Елена также отметила, что Исинбаева практически не появлялась на заседаниях Олимпийского комитета россии (ОКР), хотя является членом Исполкома организации.

"Мне сложно оценивать ситуацию вокруг Исинбаевой с точки зрения исполкома (ОКР), я такой же член, как и она. Но на самом деле видела ее там, кажется, раза два в жизни. Появится ли она на заседаниях в будущем, мне как-то безразлично.

Что касается ее высказываний, то ничего особо про них не думаю. Хотя, конечно, такие выступления не одобряю. Мне кажется, она просто глупая девочка", – сказала Вяльбе.

Напомним, Исинбаева сейчас проживает в Испании. После заявления экс-спортсменки на нее посыпались оскорбления из рф. Более того, власти даже начали судиться с Еленой. Кроме того, ее исключили из штаба "Общероссийского народного фронта", который был создан в 2011 году по инициативе путина.