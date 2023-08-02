"Настоящий украинец": поступок спортсмена поразил сеть (видео)

Прыгун в длину прервал беседу с журналистами, когда услышал гимн Украины

Украинский легкоатлет Владислав Шепелев восхитил сеть на чемпионате Украины по легкой атлетике. Накануне украинки феноменально выступили на этапе "Бриллиантовой лиги" в Хожуве (Польша).

Владислав прервал интервью "Суспільне Спорт" в тот момент, когда на стадионе начал звучать национальный гимн. Таким образом, спортсмен показал пример уважения к стране, а в сети восхитились его поступком.

Шепелев, который специализируется на тройном прыжке, не выступал на чемпионате Украины из-за травмы, полученной на молодежном Евро-2023. Спортсмен не успел восстановиться к внутренним соревнованиям, но пришел поболеть за коллег на стадион в Луцке, где проходил турнир. Владислав рассказал журналистам, что практически залечил травму ноги и планирует выступить в осенней части сезона. Когда на стадионе начал звучать гимн Украины, легкоатлет извинился перед журналистами, повернулся к флагу и положил руку на сердце.

В сети оценили поступок спортсмена. Один из пользователей назвал легкоатлета настоящим украинцем.

После того как прозвучал гимн Украины, спортсмен ответил на все вопросы журналистов. Полная версия интервью с Шепелевым доступна на YouTube-канале "Суспільне Спорт".

К слову, Шепелев выдал мощную речь на Европейских играх в Польше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о спортсменке, которая финишировала в забеге последней, но стала героем нации.

Напомним, лидер сборной Украины по прыжкам в высоту Ярослава Магучих по необычной причине не смогла принять участие на этапе Бриллиантовой лиги в Польше.