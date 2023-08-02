"Справжній українець": вчинок спортсмена вразив мережу (відео)

Стрибун у довжину перервав розмову з журналістами, коли почув гімн України

Український легкоатлет Владислав Шепелєв захопив мережу на чемпіонаті України з легкої атлетики. Напередодні українки феноменально виступили на етапі "Діамантової ліги" у Хожуві (Польща).

Владислав перервав інтерв’ю "Суспільне Спорт" у той момент, коли на стадіоні почав звучати національний гімн. Таким чином спортсмен показав приклад поваги до країни, а в мережі захопилися його вчинком.

Шепелєв, який спеціалізується на потрійному стрибку, не виступав на чемпіонаті України через травму, отриману на молодіжному Євро-2023. Спортсмен не встиг відновитися до внутрішніх змагань, але прийшов повболівати за колег на стадіон у Луцьку, де проходив турнір. Владислав розповів журналістам, що практично залікував травму ноги та планує виступити в осінній частині сезону. Коли на стадіоні почав звучати гімн України, легкоатлет перепросив журналістів, повернувся до прапора та поклав руку на серце.

У мережі оцінили вчинок спортсмена. Один із користувачів назвав легкоатлета справжнім українцем.

Після того, як пролунав гімн України, спортсмен відповів на всі запитання журналістів. Повна версія інтерв’ю з Шепелєвим доступна на YouTube-каналі "Суспільне Спорт".

До слова, Шепелєв видав потужну промову на Європейських іграх у Польщі.

Раніше "Телеграф" розповідав про спортсменку, яка фінішувала у забігу останньої, але стала героєм нації.

Нагадаємо, лідер збірної України зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх через незвичайну причину не змогла взяти участь на етапі Діамантової ліги у Польщі.