Фінішувала останньою, але стала героєм нації: дивовижний забіг на Європейських іграх (відео)

Метальниця молота заради країни пробігла 100-метрівку на престижних змаганнях

Бельгійська легкоатлетка Джолієн Боумкво підкорила публіку на Європейських іграх-2023, які проходять у Польщі.

Метальниця молота та ядра Боумкво через травми своїх співвітчизниць взяла участь у забігу на 100 метрів з бар’єрами, щоб не допустити дискваліфікації національної команди. Про це повідомляє opoyi.

Зазначимо, одразу два принтери збірної Бельгії зазнали травми, а тому команда могла отримати дискваліфікацію через неявку на змагання. Боумкво після схвалення тренерів виступила у забігу замість співвітчизниць. Бельгійка долала дистанцію повільно і без проблем. У результаті Джолієн фінішувала останньою, проте отримала овації від публіки, а також її суперниць. Багаторазова чемпіонка Бельгії у метанні молота та ядра пробігла стометрівку з перешкодами за 32.81 с.

"Моя збірна для мене найважливіша… це не жарти — командні очки. Я не могла допустити, щоб це трапилося, щоб нас дискваліфікували", — сказала спортсменка після забігу.

Нагадаємо, збірна України успішно виступає на ЄІ-2023. Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися континентальні змагання у прямому ефірі.