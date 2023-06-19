В Україні можна буде стежити за змаганнями

3-ті Європейські ігри в Кракові (Польща) офіційно стартують 21 червня, але програма змагання в деяких видах спорту розпочнеться ще 20 червня. Спортсмени із 48 країн боротимуться за медалі, а також за право виступити на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Незважаючи на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), польська влада не пустила до участі представників країн-агресорів.

Змагання, які проходитимуть до 2 липня, в прямому ефірі в Україні покаже сайт "Суспільне Спорт", а також місцеві телеканали "Суспільного Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо) тільки в цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV. Про це повідомляє корпоративний сайт транслятора.

На офіційному сайті Ігор у Кракові оприлюднено їхній повний календар. Згідно з розкладом, перші змагання на ЄІ з легкої атлетики, а також пляжного гандболу стартують уже 20 червня, а перші медалі на змаганнях будуть розіграні 22 червня. В останній день змагань, 3 липня, розіграють лише 5 комплектів нагород.

Календар та розклад змагань на Європейських іграх у Кракові

7000 спортсменів боротимуться за медалі у 29 дисциплінах (синхронне плавання, стрибки у воду, стрільба з лука, легка атлетика, бадмінтон, баскетбол 3х3, пляжний гандбол, пляжний футбол, бокс, брейк-данс, веслування на байдарках та каное, велоспорт, фехтування, дзюдо, карате, кікбоксинг, сучасне п’ятиборство, тайський бокс, падел, регбі-7, стрільба, стрибки на лижах з трампліну, скелелазіння, настільний теніс, тхеквондо, текбол, тріатлон). Україну на Іграх у Польщі представлятимуть 263 атлети.

Положення національних команд у медальному заліку на континентальній першості доступні на сайті "Телеграф". Раніше диктатор рф Володимир Путін прийняв рішення про проведення міжнародних Ігор дружби в 2024 році. Примітно, що змагання пройдуть в росії відразу після Олімпійських ігор у Парижі.

Нагадаємо, нардеп Жан Беленюк розповів, що опрацьовується варіант, за яким українські спортсмени можуть відбиратися на Олімпійські ігри від Африки, щоб не перетинатися з росіянами та білорусами.