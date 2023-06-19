В Украине можно будет следить за соревнованиями

3-и Европейские игры в Кракове (Польша) официально стартуют 21 июня, но соревновательная программа в некоторых видах спорта начнется еще 20 июня. Спортсмены из 48 стран будут бороться за медали, а также за право выступить на Олимпийских играх в Париже 2024 года. Несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) польские власти не допустили к участию представителей стран-агрессоров.

Соревнования, которые будут проходить до 2 июля, в прямом эфире в Украине покажет сайт "Суспільне Спорт", а также местные телеканалы "Суспільного Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" и т.д.) только в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV. Об этом сообщает корпоративный сайт транслятора.

На официальном сайте Игр в Кракове обнародован их полный календарь. Согласно расписанию первые соревнования на ЕИ по легкой атлетике, а также пляжному гандболу стартуют уже 20 июня, а первые медали на соревнованиях будут разыграны 22 июня. В последний соревновательный день, 3 июля, разыграют всего 5 комплектов наград.

Календарь и расписание соревнований на Европейских играх в Кракове

7000 спортсменов будут бороться за медали в 29 дисциплинах (синхронное плавание, прыжки в воду, стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, баскетбол 3х3, пляжный гандбол, пляжный футбол, бокс, брейк-данс, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, фехтование, дзюдо, карате, кикбоксинг, современное пятиборье, тайский бокс, падел, регби-7, стрельба, прыжки на лыжах с трамплина, скалолазание, настольный теннис, тхэквондо, текбол, триатлон). Украину на Играх в Польше будут представлять 263 атлета.

Положение национальных команд в медальном зачете на континентальном первенстве доступны на сайте "Телеграф". Ранее диктатор россии владимир путин принял решение о проведении международных Игр дружбы в 2024 году. Примечательно, что соревнования пройдут в россии сразу же после Олимпийских игр в Париже.

Напомним, нардеп Жан Беленюк рассказал, что прорабатывается вариант, согласно которому украинские спортсмены могут отбираться на Олимпийские игры от Африки, чтобы не пересекаться с россиянами и белорусами.